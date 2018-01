Topman De Lijn haalt uit naar eigen bestuur na lekken

De directeur-generaal van De Lijn, Roger Kesteloot, is erg misnoegd over de perslekken rond Tom Meeuws (sp.a). Dat blijkt uit een brief die gericht was aan zijn eigen raad van bestuur, waar VTM NIEUWS de hand op kon leggen. “Dat dergelijke lekken kunnen ontstaan, vind ik bijzonder verontrustend en betreurenswaardig.”

Gisteren kwam sp.a-kopstuk Tom Meeuws opnieuw in het oog van de storm terecht, slechts enkele weken na de discussie over zijn contacten met de vastgoedsector. Het Laatste Nieuws, De Morgen en Dag Allemaal brachten naar buiten dat Meeuws in 2015 moest opstappen bij De Lijn Antwerpen na financieel geknoei in de periode dat hij daar directeur was.

Nochtans was er na het vertrek van Meeuws afgesproken met De Lijn dat er niet over gecommuniceerd zou worden. Die afspraak werd nu dus verbroken, hoewel volgens Kesteloot maar enkele mensen op de hoogte waren van die vertrouwelijke informatie.

Betreurenswaardig

In zijn brief, die gericht was aan voorzitter, ondervoorzitter en leden van de raad van bestuur, zegt Kesteloot dan ook erg teleurgesteld te zijn. “Dat dergelijke lekken kunnen ontstaan, niet eens in een beleids- maar in een individueel personeelsdossier, vind ik bijzonder verontrustend en betreurenswaardig”, klinkt het.

Kesteloot schrijft verder nog in de brief dat de mediaberichten "waarschijnlijk" kaderen in de Antwerpse verkiezingscampagne. "Ik betreur ten zeerste dat De Lijn als organisatie in deze context wordt meegesleurd. Dit tast naar mijn oordeel het vertrouwen aan dat op topniveau onontbeerlijk is voor het aansturen van een organisatie."

Een klacht indienen

Meeuws liet vandaag na zijn persconferentie weten dat hij een klacht zal indienen tegen De Lijn vanwege de perslekken. "Ik ben een man van mijn woord en voor mij is het vandaag juridisch onmogelijk om commentaar te geven op wat nu verschijnt. Hopelijk zal dat (die klacht, red.) mij de kans geven de transparantie te bieden waar de Antwerpenaar recht op heeft”, zei hij daarover.

