Tommelein wordt geen burgemeester in coalitie met sp.a

Bart Tommelein (Open Vld) zal in Oostende niet in een coalitie stappen met sp.a, zegt hij aan VTM NIEUWS. "Ik denk dat we een verkiezingsproject moeten maken en roep iedereen op om een positief verhaal voor Oostende te schrijven."

"De Oostendenaar heeft gekozen voor vernieuwing", klinkt het bij Bart Tommelein. "Ik denk dat er een mooie coalitie mogelijk is van verschillende partijen, CD&V, N-VA en Groen, onder leiding van Open Vld, want de Oostendenaar heeft duidelijk gemaakt dat ze mij als burgemeester willen."

Tommelein wil niet met sp.a regeren, de stadslijst van Johan Vande Lanotte. "Groen en sp.a hebben geen meerderheid", klinkt het bij Tommelein, "dus zij hebben Open Vld nodig. En ik zeg heel duidelijk dat ik geen burgemeester zal worden in een coalitie met sp.a en Groen."

"Wouter De Vriendt (Groen) heeft een campagne gevoerd tegen mij en tegen meneer Vande Lanotte en wil nu graag een coalitie maken en CD&V eruit kegelen, en ik ga CD&V niet zomaar uit een coalitie zetten om Groen erbij te nemen", klinkt het nog.