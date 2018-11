Tommelein stopt eind december toch als Vlaams minister

Bart Tommelein heeft beslist om toch eind december te stoppen als Vlaams viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie. De Open Vld'er neemt vanaf januari de sjerp op in Oostende. "Het was een verscheurende keuze. Maar de uitdagingen in mijn stad zijn groot. Oostende roept. Ik wil samen met mijn team meteen op volle kracht uit de startblokken schieten", zegt Tommelein in een persbericht. De regering-Bourgeois moet dus in het zicht van de finish nog op zoek naar een nieuwe minister.

Tommelein keert dus terug op zijn eerdere beslissing. Eerst had de Open Vld'er aangekondigd dat hij zijn mandaat als Vlaams minister zou uitdoen en dat hij in de periode tussen januari 2019 en de verkiezingen van 26 mei 2019 enkel titelvoerend burgemeester van Oostende zou zijn.

"Verscheurende keuze"

"Ik was echt van plan mijn mandaat als viceminister-president in de Vlaamse regering uit te doen, zoals ik ook had aangekondigd. Maar Oostende roept, alsmaar luider. De uitdagingen voor mijn stad zijn groot. Ik voel aan dat ik er best van bij het begin bij ben. Zo kunnen we als team samen op volle kracht uit de startblokken schieten", zo legt Tommelein zijn beslissing uit.

De Open Vld'er spreekt zelf van een "verscheurende keuze"."Ik was en ben heel graag minister. Maar het voelde aan alsof het schip zou vertrekken met de hele bemanning aan boord terwijl ik als kapitein op de kade moest blijven staan".

"Kijk tevreden terug"

Maar terwijl Tommelein als kapitein aan het roer gaat staan in Oostende, moet het schip van Vlaams minister-president Geert Bourgeois tegen januari op zoek naar een nieuwe stuurman. Bourgeois had Tommelein graag aan boord gehouden, maar moet nu toch in het zicht van de verkiezingen een wissel doorvoeren.

"Ik kan begrip opbrengen voor de vraag van de minister-president om te blijven tot het einde van de legislatuur, maar ik hoop dat hij mijn beslissing begrijpt. Afscheid nemen doet altijd pijn, maar ik kijk tevreden terug op mijn mandaat als viceminister-president van deze Vlaamse regering", aldus Tommelein. Dat mandaat als Vlaams minister was relatief kort. Tommelein kwam pas in mei 2016 in de Vlaamse regering ter vervanging van Annemie Turtelboom.

Wie Tommelein zal vervangen in de Vlaamse regering is nog onduidelijk. Het is aan Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om die knoop door te hakken.

Bourgeois betreurt vertrek

Vlaams minister-president Geert Bourgeois betreurt het vertrek van viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein uit de Vlaamse regering. "We hebben 2,5 jaar goed en hard samengewerkt", zegt Bourgeois in een eerste reactie.

"Ik hoop dat mevrouw Rutten een goede vervanger zal aanduiden, want er ligt nog veel werk op de plank", voegt Bourgeois nog toe. Het is inderdaad aan Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten om een vervanger in de Vlaamse regering aan te duiden.