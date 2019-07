Tom Van Grieken over Bart De Wever: "Diep teleurgesteld als hij twee maanden show heeft verkocht"

Tom Van Grieken loopt nog altijd goedgemutst rond in de Wetstraat. Maar dat zou snel kunnen keren. Want Bart De Wever vat de komende dagen weer gesprekken aan met de partijvoorzitters. CD&V, Open VLD en sp.a. willen dat hij daarbij het Vlaams Belang van Tom Van Grieken aan de kant schuift.

“Het is niet aan hen om een keuze te maken. De enige keuze die ik respecteer is die van de kiezer en die keuze was duidelijk: rechts en Vlaams, dat was voor het Vlaams Belang en N-VA.” Aldus Van Grieken.

Ze willen het niet officieel zeggen maar de andere partijen vinden dat Bart De Wever te lang heeft geaarzeld en snel voor duidelijkheid moet zorgen over Vlaams Belang. Hij mag de schuld daarbij niet op hen schuiven, maar moet zelf een beslissing nemen.

Vlaams Belang vreest al langer dat het uiteindelijk aan de kant wordt geschoven, maar binnenkort zou het dus zover kunnen zijn. Ook al wordt zijn partij eruit gezet, de jonge voorzitter laat het blijkbaar niet aan zijn hart komen.

“Ik heb geen indicatie dat we overboord gegooid zouden worden.” Zegt van Grieken. “Ik denk dat De Wever geen twee maanden show heeft verkocht. Want dat zou niet alleen mij teleurstellen, maar ook heel veel Vlamingen.”