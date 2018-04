Tom Dice stapt in de politiek voor Groen

De 28-jarige zanger Tom Dice stapt in de politiek. Hij zal in Eeklo bij Groen op de lijst staan. “Ik ben ondertussen wat ouder en ben al op heel wat plaatsen geweest. Dan zie je ook hoe het eigenlijk in Eeklo zou kunnen zijn”, zegt Dice aan Het Laatste Nieuws.

We kennen hem van zijn deelname aan X-Factor in 2008 en van zijn hit ‘Me and my guitar’, waarmee hij naar het Eurovisiesongfestival ging. Nu zet Tom Dice, die eigenlijk Tom Eeckhout heet, de stap naar de lokale politiek in Eeklo.

Welke plaats hij krijgt is nog niet bekend, maar het is niet zijn ambitie om verkozen te worden. Zijn muziek gaat voor, dat blijft zijn allergrootste passie.

Gent

Dice woonde drie jaar lang in Gent, maar zoekt opnieuw een stekje in zijn geboortestad Eeklo.

Eeklonaar

“Ik heb zelf altijd op Groen gestemd en ik weet maar al te goed dat Eeklo nog een groene boost kan gebruiken. Ja, ik heb drie jaar in Gent gewoond, maar ik ben altijd een Eeklonaar gebleven. Ik woon hier nu weer, heb school gevolgd op Ten Doorn, zat hier in Chiro en heb hier voetbal gespeeld. Ik ken hier iedereen en al mijn vrienden wonen in Eeklo. Misschien was Gent wel een iets levendiger stad, maar Eeklo heeft zeker ook mogelijkheden. En daar wil ik mee aan bouwen.”