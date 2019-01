Theo Francken kende geruchten over gesjoemel met humanitaire visa

Ex-staatssecretaris van Asiel en Migratie was op de hoogte van de geruchten over gesjoemel met humanitaire visa, maar hij is daar niet mee naar de politie gestapt.

Het parket heeft voorlopig geen aanwijzingen dat iemand op het kabinet betrokken was bij het gesjoemel. Maar Theo Francken had wel geruchten gehoord over de fraude. Toch stapte hij niet naar de politie. Nochtans is dat voor een staatsecretaris wel wettelijk verplicht.

Gisteren is een Mechels N-VA gemeenteraadslid aangehouden omdat hij vluchtelingen in Syrië en Irak duizenden euro's zou hebben afgetroggeld in ruil voor zo'n visum. Hij gaf hun namen dan door aan het kabinet van ex-staatssecretaris Theo Francken.

Zowel de federale regering als Theo Francken gaan zich burgerlijke partij stellen in het onderzoek.