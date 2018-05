Terreurniveau bij ons blijft zelfde

Het terreurniveau in ons land blijft ongewijzigd na de aanslag in Parijs van afgelopen nacht. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de studio van VTM NIEUWS. "Er zou geen link zijn met België, dus passen we het niet aan."

Gisteravond heeft een man vijf mensen neergestoken in de Franse hoofdstad Parijs. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakten vier mensen gewond. Volgens ooggetuigen zou de dader 'Allahu Akbar' geroepen hebben.

Jambon geeft aan dat hij persoonlijk geen contact meer heeft gehad met zijn Franse collega, maar de betrokken diensten hebben wél met elkaar in contact gestaan. "Er zou geen link zijn met België, dus gaan we het terreurniveau niet aanpassen."

Permanent alert

Toch blijft de minister voorzichtig. "Je weet nooit, we houden het in het oog", gaat hij verder. "We moeten permanent alert blijven. Bij iedereen kunnen de stoppen plots doorslaan. Dat is moeilijk volledig uit te sluiten."