Termont wil hoger loon gemeenteraadsleden

De Gentse burgmeester Daniël Termont (sp.a) vindt dat gemeenteraadsleden te weinig verdienen voor wat ze doen. Hij pleit ervoor ze te betalen voor een halftijdse job, omdat ze veel verantwoordelijkheid dragen.

“Gemeenteraadsleden zijn soms tien avonden per maand niet thuis, en dan verdien je een echt loon”, vertelt de Gentse burgemeester Daniël Termont aan VTM NIEUWS. Hij pleit er dan ook voor om gemeenteraadsleden voor een halftijdse job te betalen.

Momenteel krijgen ze enkele honderd euro’s per maand, maar dat is volgens Termont niet in proportie. Gemeenteraadslid zijn is niet eenvoudig te combineren met een voltijdse job, dus daar moet iets tegenover staan, vindt hij.

Termont voegt daar nog aan toe dat het vergoeden gerust kan afhangen van de stad waar iemand gemeenteraadslid is. Wie meer werk heeft, mag daar meer voor betaald worden, aldus de Gentse burgemeester.