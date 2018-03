Termont over MSK: "Wacht onderzoek af"

“Er is natuurlijk imagoschade omdat men de directeur en het MSK nu al veroordeelt", reageert Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) aan VTM NIEUWS op de MSK-kwestie. “We moeten het onderzoek afwachten alvorens conclusies te trekken”, klinkt het nog.

Speurders voerden gisteren huiszoekingen uit in het kader van het onderzoek naar de mogelijk valse Russische kunstwerken in het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Zo vielen ze onder andere binnen in het museum zelf en op het kantoor van de schepen van Cultuur, Annelies Storms (sp.a). Alle computers en documenten van de schepen zijn in beslag genomen. De huiszoekingen kwamen er na een strafklacht die advocaten van een collectief kunsthandelaars hadden ingediend.

Avant-gardewerken

Tot voor kort hingen er 26 avant- gardewerken die geen enkele kenner ooit had gezien. Mogelijk heeft de directrice documenten achtergehouden waaruit bleek dat het vervalsingen waren. De directrice is intussen aan de kant geschoven.

Nieuwe directeur

“We gaan zo snel mogelijk een interim-directeur aanstellen”, zegt schepen van Cultuur, Storms. “Ik zal dan samen met hem of haar bepalen welke stappen we verder moeten ondernemen.”

“Sneller moeten ingrijpen”

De oppositie zegt dat de schepen sneller had moeten ingrijpen en te lang talmde om de directeur tijdelijk te schorsen. De stad besliste om op 14 februari een interne audit te bestellen over de manier waarop de tentoonstelling tot stand kwam.

Imagoschade

Hoewel het onderzoek nog volop aan de gang is, heeft het museum nu al imagoschade opgelopen en dat frustreert Gents burgemeester Termont. “Laten we het onderzoek eerst afwachten, alvorens conclusies te trekken.”

