Technische problemen in 3 Vlaamse kiesbureaus

Er zijn op dit moment drie van de meer dan drieduizend digitale kiesbureaus in Vlaanderen tijdelijk gesloten. Het gaat om die in Lommel, Dendermonde en Tervuren. Eerder deze ochtend waren er met dertien Vlaamse computers problemen. Ook 47 bureaus in het Brusselse gewest gingen enkele uren te laat open door technische problemen. Dat vernam VTM NIEUWS.

De storingen komen door technische problemen. Het gaat onder meer om USB-sticks die niet erkend worden, problemen met kaartlezers en batterijen van laptops van voorzitters die plat blijken te zijn omdat ze lange tjid niet gebruikt zijn.

In Vlaanderen kreeg onze redactie deze voormiddag meldingen van dertien bureaus die niet konden openen, onder meer in Antwerpen. Ook in Brussel was er melding van zeker 47 stembureaus die niet tijdig open gingen, omdat er problemen waren met USB-sticks die niet erkend werden. De technische problemen zijn daar intussen van de baan.

Bureaus langer open

De kiesbureaus in het zuiden van het land sluiten normaal om 13 uur de deuren, maar hier en daar blijven ze langer open om iedereen te laten stemmen. "Mensen die nog in de rij staan aan te schuiven, mogen nog stemmen", verzekert Nicolas Yernaux van het Waalse agentschap voor publieke dienstverlening.

Brandalarm

In Tongeren dan weer zou rond 09.39 uur deze ochtend de brandweer opgeroepen zijn nadat het brandalarm is afgegaan in kiesbureau 10 en 11. Beide bureaus zouden geëvacueerd zijn. In Saint-Georges-sur-Meuse, in Luik, moesten twee stembureaus geëvacueerd worden door een beginnend brandje, maar dat was al bij al snel van de baan.