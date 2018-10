Team Burg van Van Quickenborne wint in Kortrijk

Team Burgemeester van Vincent Van Quickenborne is de duidelijke overwinnaar in Kortrijk. De partij behaalde 31,3 procent van de stemmen. Een zeer enthousiaste lijsttrekker liet even zijn beste danspassen zien vooraleer hij achter de micro plaatsnam. "Dit is een historische overwinning", zei hij.

"In 150 jaar deed geen enkele partij het ooit zo goed als Team Burgemeester. We zijn de grootste partij van Kortrijk. Van de Grote Markt tot in Heule, de Kortrijkzanen steunen ons massaal. We hebben altijd een positieve campagne gevoerd, niemand heeft ooit een negatief woord over de andere partijen gezegd”, zei Van Quickenborne. Hij gaat ervan uit dat hij de komende zes jaar opnieuw burgemeester wordt. "Voor coalities is het nu nog te vroeg, laat ons vanavond eerst vieren en een pint drinken. Daarna zien we wel."

CD&V 4.0

Terwijl Team Burgemeester al dansend de avond inzet, is de sfeer bij CD&V in Kortrijk een pak minder uitgelaten. De partij behaalde 16,2 procent minder stemmen dan in 2012 en strand daarmee op 7 zetels. "Hier droom je natuurlijk niet van", zegt lijsttrekker van CD&V Hannelore Vanhoenacker. "De mensen zijn wat verslagen. We hebben zes moeilijke jaren achter de rug. We hebben een jaar geleden besloten om met CD&V 4.0 een nieuwe partij te maken, maar misschien was dat te laat om de kiezer nog te overtuigen van hetgeen we in onze mars hadden."

SP.A KORTRIJK haalde 14,4 procent van de stemmen en wordt gevolgd door VLAAMS BELANG met 12 procent. De vijfde plaats is voor N-VA met 11,2 procent, gevolgd door Groen met 10 procent van de stemmen. KORTRIJK VOORUIT staat voorlaatste met 2,3 procent, PVDA eindigt met 2,1 procent.