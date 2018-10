Team Burg van Van Quickenborne aan winnende hand in Kortrijk

In Kortrijk is momenteel zo’n zestien procent van de stemmen geteld in het voordeel van Team Burg (31,8 procent), de blauwe partij van Vincent Van Quickenborne.

Team Burg wordt in Kortrijk gevolgd door CD&V 4.0, de partij is voorlopig de tweede grootste, maar boet wel 17 procent in. Op de derde plaats staat sp.a Kortrijk (13,4 procent), op de voet gevolgd door N-VA (13,2 procent).

Vlaams Belang (11,2 procent), Groen (9,7 procent), PVDA (2,3 procent) en Kortrijk Vooruit (2,3) sluiten na de eerste voorlopige telling de rij.