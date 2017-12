"Stonden wél vluchten gepland naar Soedan"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) geeft toe dat er wél terugkeervluchten gepland stonden naar Soedan midden januari. Dat laat hij weten aan VTM NIEUWS. "Ik was er woensdag nog niet van op de hoogte toen ik communiceerde", zegt hij. Nadien heeft hij de vluchten geannuleerd.

De bal ging aan het rollen toen deze week enkele Soedanezen getuigden dat ze gefolterd werden toen ze vanuit ons land gerepatrieerd werden. Premier Charles Michel (MR) liet nadien weten dat er geen repatriëringen meer zouden zijn tot eind januari en er een grondig onderzoek zou gevoerd worden.

"Hij (premier Michel) moet niet zeggen dat er geen repatriëringen zullen zijn, want er zijn er geen gepland", antwoordde Francken gisteren aan VTM NIEUWS op de vraag of hij zich terruggefloten voelde. Woensdag had hij ook al gezegd dat er geen vluchten gepland stonden.

"Toen ik woensdag communiceerde was ik niet op de hoogte dat er midden januari vluchten stonden gepland. Nadien vond er naar aanleiding van het nieuws een overleg plaats op mijn kabinet en werd ik hierover geïnformeerd", legt de staatssecretaris uit. "Op dat moment heb ik beslist om deze te laten annuleren in afwachting van verder onderzoek. Foltering kan en mag immers nooit."

Aanzuigeffect

"De communicatielijn dat er geen vluchten gepland stonden heb ik aangehouden. Geruchten creëren in migratie quasi altijd een aanzuigeffect. Ik wou niet het verkeerde signaal geven dat Soedanezen niet meer terug gestuurd worden en vermijden dat wij het putje van het Europese bad worden."

Gegrepen door emoties

Francken geeft ook toe dat hij niet juist heeft gereageerd op de stelling van de premier. "Migratie is een gevoelig en emotioneel beladen thema. Ik werd zelf gegrepen door emoties en heb te voortvarend gereageerd naar de premier en heb dan ook hiervoor deze ochtend mijn excuses aangeboden. Ik heb een zeer goede verstandhouding én samenwerking met de premier. Dat zal zo blijven."

