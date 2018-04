Staat CD&V nog achter Berger?

Staat CD&V nog achter Aron Berger, de ultraorthodoxe jood waarvan gisteren bekend raakte dat hij op de Antwerpse lijst zou komen te staan? Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters geeft een persconferentie, die hij gisteren groot heeft aangekondigd. Alle Vlaamse nieuwsmedia zijn aanwezig, maar op het laatste nippertje liet de partij weten dat de persconferentie niet mocht gefilmd worden. "De persconferentie vindt plaats op privéterrein", kreeg de VTM NIEUWS-ploeg te horen. "Daar mag dat niet."

Gisteren raakte bekend dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger op de negende plaats van de Antwerpse CD&V-lijst zal staan. Berger zegt vast te houden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen, uit respect voor zijn eigen echtgenote.

Daar wil hij overigens niet van afstappen. "Hij gaat vandaag geen handen van vrouwen schudden", zegt Joods Actueel-hoofdredacteur Michael Freilich net voor de persconferentie. "Enkel in noodsituaties." Dat zou het creatieve compromis zijn waardoor Berger toch aan zijn religieuze achterban laat zien dat hij zijn waarden niet overboord gooit en zou hij tegemoetkomen aan de kritiek van de afgelopen uren.

Diefstal

Net voor de middag raakte bekend dat Berger door de correctionele rechtbank in Antwerpen recent schuldig bevonden is aan diefstal. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen. Volgens de rechtbank heeft Berger 28.500 euro gestolen van een oude zieke man, die in 2012 en 2013 zijn hulp had ingeroepen bij het regelen van zijn nalatenschap

De partij was niet op de hoogte van de veroordeling. "Dat is het eerste dat we daarvan horen", zegt Antwerps CD&V-politica Caroline Bastiaens.

"De joodse gemeenschap komt geschonden uit deze affaire", zegt Joods Actueel-hoofdredacteur Freilich nog. "Als het hier met een sisser afloopt, is dat een traumatische ervaring voor de gemeenschap."

Kritiek

Op de keuze voor Berger kwam heel wat kritiek, ook binnen de eigen partij . "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V, omdat het in strijd is met de basiswaarden van de partij", reageert CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert.

Ook Vrouw & Maatschappij (V&M), de machtige, politieke vrouwenbeweging van de CD&V, liet al verstaan dat ze "zware bedenkingen" hebben bij de keuze voor Berger. "Binnen onze partij een plaats geven aan iemand die zich niet kan uitspreken over belangrijke genderthema’s, maar ook zaken zoals het homohuwelijk, abortus en anticonceptiva is voor V&M ondenkbaar”, reageert voorzitster Liesbeth Maris.