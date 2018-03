Sp.a wil totaalverbod op online gokken

Sp.a wil een totaalverbod op online gokken. Zo staan er vandaag 300.000 Belgen op de zwarte goklijst, velen van hen door een gokverslaving. Online gokken werkt zo’n verslaving in de hand, zegt Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) aan VTM NIEUWS.

De cijfers liegen er niet om: eind 2017 waren er 368.671 gebruikers op commerciële gokwebsites in ons land en zo’n 664.000 mensen hebben een rekening op de website van de Nationale Loterij. Dat is in totaal goed voor meer dan een miljoen gokaccounts.

Reden genoeg voor sp.a om online gokken te verbieden. "Dat is niet zo eenvoudig, dus in afwachting willen we al een verbod op reclame, moet er een betere identitetiscontrole komen, en moeten we af van de speelbonussen", zegt Vanvelthoven.

"Illegaliteit"

Maar niet iedereen is voorstander van het voorstel van sp.a, de uitbaters van onlinegokwebsites op kop. "De speler zal hier niet bij gebaat zijn, want zo wordt hij naar het buitenland of illegale sites gelokt", Tom De Clercq van Napoleon Games.