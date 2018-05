Sp.a wil onmiddellijke sluiting van Doel 1

Sp.a lanceert vandaag een klimaatpetitie ‘SOS Klimaat’ om drie eisen kracht bij te zetten, waarvan de onmiddellijke sluiting van Doel 1 de meest opmerkelijke is. Ondanks het klimaatakkoord van Parijs in 2015 blijft de uitstoot van broeikasgassen in ons land stijgen, "met alle gevolgen van dien, voor onze gezondheid én de toekomst van onze planeet", stelt partijvoorzitter John Crombez.

"Met 25.000 handtekeningen maken we NU samen het verschil voor ons klimaat", klinkt het verder. De partij dient in het parlement drie concrete eisen in, die met de petitie gesteund kunnen worden.

De eerste eis is een keuze voor hernieuwbare, klimaatvriendelijke energie. "Wij sluiten de kerncentrale Doel 1 onmiddellijk. Kerncentrales zijn niet alleen onveilig, maar ook schadelijk voor onze gezondheid.”

Gezonde, lokale maaltijden

Sp.a pleit er ook voor om voluit te investeren in openbaar vervoer, deelauto's en elektrische fietsen, om de uitstoot te doen dalen en de lucht gezonder te maken. Tot slot wil de partij enkel nog gezonde, duurzame en lokaal geproduceerde maaltijden - met respect voor dier, milieu en landbouwer - in crèches, scholen en rusthuizen. Eigen kweek eerst, zo bouwen we de schadelijke uitstoot van grootschalige vleesindustrie af", besluit Crombez.

Je kan de petitie hier raadplegen en ondertekenen.