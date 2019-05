Sp.a wil liever niet in Vlaamse regering "We zijn niet aan zet"

"Ik hoop dat degenen die voldoende zetels hebben snel een akkoord sluiten. Het is logisch dat men daarvoor niet in eerste instantie naar ons kijkt." Dat zegt sp.a-voorzitter John Crombez dinsdag na zijn gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Crombez hoopt dat de formatie snel kan gaan, al zal dat dan wellicht zonder sp.a zijn. Een Bourgondische coalitie, met N-VA, Open Vld en sp.a, zou een te nipte meerderheid hebben om werkbaar te zijn, vindt hij. "Het zijn de partijen met de meeste zetels die nu moeten zoeken naar oplossingen. Met de uitslag die wij hebben, is het niet aan ons om de richting aan te geven."

De sp.a'er hoopt dat we niet opnieuw in een wereldrecord regeringsformatie verzeilen. "De onbestuurbaarheid van het land zou enkel het ongenoegen versterken."

Volgens Crombez hebben de geruchten over een voorakkoord met N-VA zijn partij veel stemmen gekost. "Ik zie duidelijk in mijn mailbox dat een aantal mensen daardoor niet voor ons hebben gekozen. Ik hoop dat men nu begint te geloven dat er geen voorakkoord was, maar het is te laat", zegt hij.

Crombez kreeg, net als zijn voorgangers Peter Mertens en Meyrem Almaci, een cadeautje van De Wever. De sp.a-voorzitter ontving een gitaarstemmer met daarop de slogan van sp.a.