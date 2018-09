Sp.a wil leerplicht vanaf drie jaar

Sp.a heeft een wetsvoorstel ingediend om de leerplicht te verlagen van 6 naar 3 jaar. "Kleuteronderwijs is dé garantie op een sterke start. Daarom willen we de leerplicht verlagen naar 3 jaar. We moeten er alles aan doen om te vermijden dat kinderen een taal- en leerachterstand oplopen nog voor ze naar het eerste leerjaar gaan", legt Kamerfractieleider Meryame Kitir uit.

De leerplichtduur is het laatst gewijzigd in 1983. Sindsdien is de samenleving veel diverser geworden, stelt sp.a vast. De partij wil naar eigen zeggen alle kinderen gelijke kansen geven en daarom de leerplicht verlagen tot 3 jaar. "Ons onderwijs kent een gigantische kloof tussen leerlingen. De ongelijkheid wordt niet kleiner in ons onderwijs, wel integendeel", stelt Kitir vast.

Volgens sp.a zijn onderwijzend personeel, ouders en beleidsmakers steeds meer overtuigd geraakt van het belang van een vroege participatie aan het onderwijs. Onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat kinderen die voldoende aanwezig zijn in de kleuterklas minder kans hebben op zittenblijven. Gemiddeld heeft een Vlaamse leerling op 8-jarige leeftijd 11,2 procent kans om een of meerdere jaren schoolse vertraging op te lopen. Voor een leerling die voldoende dagen naar de kleuterklas ging, is dat slechts 7 procent.

Kinderopvang

Naast een verlaging van de leerplicht wil sp.a ook extra investeren in kinderopvang op vroege leeftijd. De partij wil voor elk kind één dag per week gratis kwaliteitsvolle kinderopvang vanaf het eerste levensjaar voorzien, en twee dagen per week vanaf het tweede levensjaar. Ook pleiten de socialisten ervoor dat elk kind vanaf het derde levensjaar verplicht drie dagen per week naar de kleuterklas zou moeten.