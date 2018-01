Sp.a strijdvaardig na breuk ‘Samen’

De Antwerpse sp.a blijft strijdvaardig na het uiteenvallen van 'Samen', het samenwerkingsverband met Groen. "We zullen in stad en provincie overwinnen", zei de lokale voorzitter Tom Meeuws op de nieuwjaarsreceptie van de lokale en provinciale afdeling. Hij kondigde ook twee nieuwe onafhankelijke kandidaten op de lijst aan.

"Dag Allemaal", begon Meeuws zijn toespraak. Een verwijzing naar het weekblad dat deze week berichtte over de facturenkwestie bij De Lijn, die in 2015 de reden zou zijn waarom Meeuws daar als directeur moest vertrekken.

"Meer ga ik daar niet over zeggen", zei Meeuws verder. Hij bedankte de sp.a'ers voor het vertrouwen, kreeg lang applaus en sprak respect uit voor Groen, de "progressieve bondgenoot, de compagnon die we onderweg zijn verloren". "We mogen ons niet van vijand vergissen", zei Meeuws aan de zowat 600 toehoorders, onder wie nationaal voorzitter John Crombez.

Onafhankelijken

Donderdag raakte bekend dat Jinnih Beels, de onafhankelijke op de 'Samen'-lijst als onafhankelijke op de sp.a-lijst zal staan. Daar komen nu alvast twee onafhankelijken bij: Vic Mees, zoon van de gelijknamige voetballer bij Antwerp en de nationale ploeg, en gewezen uitbater van café Kiebooms, en Christine Hannes, directrice van de Spectrumschool in Deurne.

“Vertrammen”

Meeuws kondigde ook al een programmapunt aan: de partij pleit voor een kwaliteitsattest voor huurwoningen. De sp.a wil ook de Antwerpse regio "vertrammen", met tramlijnen tot Brasschaat, Kontich, Schilde of zelfs Turnhout.

"Wij willen een stad waar iedereen vooruitgaat, zowel in het verkeer als in het leven", zei Meeuws. "We hebben geen wolkenkrabbers nodig, maar we zullen van de grond af het sociaal beleid en de empathie opbouwen".

Bekijk ook: