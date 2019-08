Sp.a-raad beslist: "Als N-VA wil, praten we over regering"

Sp.a-voorzitter John Crombez mag onderhandelen over een eventuele regeringsdeelname, en dat zowel op Vlaams als federaal niveau. Dat heeft de partijraad gisterenavond belist. De lat ligt wel hoog, zei kamerlid Yasmine Kherbache gisterenavond al. Sp.a wou na het slechte verkiezingsresultaat in de oppositie gaan, maar komt daar nu dus op terug.

Crombez riep woensdagavond de raad van voorzitters en secretarissen van alle afdelingen bijeen. Ook de parlementsleden zijn vertegenwoordigd in dat orgaan. Crombez gaf er toelichting bij de gesprekken die hij al heeft gehad met De Wever. Daarna kreeg de zaal het woord en werd er een nota voorgelegd die de voorzitter kan gebruiken bij formatiegesprekken. Een overgrote meerderheid heeft Crombez een mandaat gegeven om te gaan praten.

"Sp.a gaat luisteren wanneer de partij wordt uitgenodigd voor formatiegesprekken", zegt de voorzitter in een mededeling. "Het is voor sp.a echter duidelijk dat wij op basis van de verkiezingsuitslag niet aan zet zijn." "We hebben ons niet uitgesproken over wel of niet regeren met N-VA, want die vraag lag vandaag niet voor", zegt een aanwezige. "We weten nu wel waar de lat ligt op het ogenblik dat daarover een beslissing moet worden genomen."

Regering

Bruno Tobback zou hebben geprobeerd om de discussie wel richting regeringsdeelname uit te sturen, maar dat zou hem niet in dank zijn afgenomen. Tobback kan zich naar eigen zeggen vinden in de uitkomst van de vergadering. "Die inhoudelijke nota heb ik namelijk mee geschreven", zegt hij. "Een uitnodiging voor echte formatiegesprekken is er vandaag niet. Maar als Bart De Wever heel ons inhoudelijk programma overneemt, mag er natuurlijk onderhandeld worden wat mij betreft."