Sp.a: "Omniumverzekeringen moeten zakken"

Sp.a vindt dat de premies van de omniumverzekeringen moeten zakken. Onze wegen zijn steeds vaker in goede staat, waardoor minder mensen hun auto stukrijden door pakweg putten in de weg. “Verzekeraars maken met andere woorden pure winst, want ze moeten minder schade uitbetalen”, klinkt het.

“Als dankzij investeringen met veel belastinggeld de staat van de wegen zodanig verbeterd is dat het risico dat auto’s kapotgereden worden op die wegen, sterk verlaagd is, dan vind ik dat een deel van die investering mag terugvloeien naar de consument in de vorm van goedkopere omniumverzekeringen”, zegt Joris Vandenbroucke, Vlaamse fractieleider van sp.a.

Terwijl in 2011 nog 2.337 mensen daarvoor een schadeclaim indienden bij de Vlaamse Overheid, waren dat er vorig jaar nog maar 637. De staat van onze wegen is beter dan enkele jaren geleden en dat heeft positieve gevolgen voor autobestuurders.

Verzekeraars

“Er zijn inderdaad minder schadegevallen”, zeggen de verzekeraars. “Maar de prijzen van een verzekering hangen niet af van vaststellingen op korte termijn”, klinkt het bij verzekeringskantoor AG Insurance. Zij vertellen zelfs dat de premies in de afgelopen vijf jaar relatief gezien zelfs gedaald zijn.