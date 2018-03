Sp.a: "Keuze voor F-35 lag al in 2015 vast"

In 2015 zou minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) al beslist hebben om de F-16's te vervangen door gloednieuwe F-35-modellen. Dat zou blijken uit een interne nota uit 2015 van het kabinet van Vandeput die sp.a vandaag lekte. Sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen, die het document in handen kreeg, vindt Vandeput "niet meer geloofwaardig".

Het dossier over de nieuwe straaljagers voor het Belgische leger krijgt nog een staartje. Sp.a heeft vandaag opnieuw een interne nota van het kabinet van de minister gelekt, waardoor Vandeput én zijn partij nog meer onder druk komen te staan. De nota zou wijzen op vooringenomenheid in het dossier rond de vervanging van de F-16's.

Uit het document, dat dateert van maart 2015 maar nu pas gelekt is, blijkt dat het kabinet en de minister een voorkeur hebben voor "een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie" en een met "nucleaire ontladingscapaciteit". Enkel de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin voldoet aan die voorwaarden.

Kernbommen droppen

"In het document staat klaar en duidelijk dat de minister en zijn kabinet een absolute voorkeur hebben voor de aankoop van de F-35. Een van de belangrijkste redenen daarvoor? Dat men ongezien kernbommen kan droppen", legt Van der Maelen, die het document in handen kreeg, uit aan VTM NIEUWS. "De keuze voor de F-35 lag dus al in 2015 vast."

Manipulatie en trucage

Dat is een probleem voor Van der Maelen, omdat Vandeput volgens hem altijd beweerde geen voorkeur te hebben en objectief te oordelen. "Wij eisen dat premier Charles Michel onmiddellijk de lopende procedure stopzet. Alle opties moeten opnieuw op tafel komen. Deze procedure is gemanipuleerd door de legertop en de offerte is getrukeerd door het kabinet", voegt hij daaraan toe.

Ontslag?

Of sp.a ook het ontslag van de minister eist? "We weten sinds de Soedan-affaire met staatssecretaris Theo Francken (N-VA) dat die dingen in Antwerpen worden beslist", zegt Van der Maelen nog.

Brainstormsessies

Minister Vandeput zelf zegt dat het gelekte document "een van de vele tientallen documenten (is) die circuleerden in brainstormsessies". "Het dateert zelfs nog van voor de onderhandelingen over de Strategische Visie. Maar dit is niet hoe we de zaken aangepakt hebben. Ik denk zelfs niet dat dit in deze vorm ooit aan mij is voorgelegd."

Hier kan je delen uit de nota lezen: