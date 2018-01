Sp.a: "Incassobureaus verbieden op school"

Sp.a wil dat de inzet van incassobureaus in het onderwijs wordt verboden. Dat is één van de vier voorstellen die de partij in het Vlaams parlement indient voor een betaalbare schoolfactuur.

Uit cijfers van 2016 blijkt dat een kwart van de scholen incassobureaus zou inschakelen om onbetaalde schoolfacturen te innen. Dat zijn er een pak meer dan vijf jaar eerder. Het probleem is groter in Vlaanderen dan in Wallonië en doet zich vooral in de grotere steden voor. Gemiddeld zou het gaan om facturen van 140 euro.

Oppositiepartij sp.a start een strijd tegen die 'schuldindustrie' en vraagt in een voorstel van decreet een verbod op incassobureaus. "De werkwijze van die bureaus en de impact op ouders en kinderen staat haaks op de vertrouwensrelatie", zegt parlementslid Caroline Gennez. De Vlaamse regering stelt weliswaar voor om MyTrustO - een app die mensen helpt met onbetaalde facturen - te gebruiken, maar dat hangt af van de goodwill van de scholen, stelt ze.

Groepsaankoop

Daarnaast wil de partij een andere omgang met de aankoop van schoolmateriaal als handboeken en sportkleding. De scholen zouden dat met groepsaankoop moeten doen, waarna het materiaal tegen vergoeding wordt uitgeleend aan de jongeren.

Tot slot moet de schoolfactuur transparanter worden gemaakt en gespreid over het volledige jaar. "Een gespreide factuur maakt het voor ouders een stuk makkelijker om tijdig te betalen." Ook in het secundair onderwijs zou er een maximumfactuur moeten komen, net als in het basisonderwijs. "Door één limiet voor heel Vlaanderen te stellen, wordt het hanteren van de schoolfactuur als een selectiemechanisme onmogelijk gemaakt", is te horen.