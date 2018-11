Sp.a-Groen schort formatiegesprekken in Gent op "vanwege houding Open Vld"

Het Gentse kartel sp.a-Groen schort de formatiegesprekken op. "Dit doen we vanwege de houding van Open Vld, zowel inhoudelijk als over de samenstelling van het college", laat het kartel weten aan VTM NIEUWS. De komende dagen start het kartel sp.a-Groen zelf een nieuwe formatie op.

Het is kandidaat-burgemeester voor Groen Filip Watteeuw die nu een formateursnota zal opstellen, en dus de gesprekken zal leiden. "Het gaat niet vooruit. Open Vld heeft een voorstel over de samenstelling van het stadsbestuur gedaan, en dat is niet evenwichtig. Op die basis konden we niet verder werken", laat Watteeuw weten.

Watteeuw zal de nieuwe nota over enkele dagen opnieuw voorleggen aan Open Vld.

Kartel #spa #Groen schort in #Gent formatiegesprekken op. ‘Open VLD wil teveel inzake inhoud en mandaten’. Kartel komt met eigen formateursnota. @VTMNIEUWS #STEM2018. — Dirk Van den Bogaert (@dirkvdbogaert) November 12, 2018

