Sleurs duwt N-VA-lijst Gent, Bracke 27ste

Siegfried Bracke zal op de 27ste plaats staan op de lijst van N-VA Gent tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Elke Sleurs wordt de lijstduwer. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

Op 28 januari maakte Elke Sleurs tijdens de nieuwjaarsreceptie van N-VA bekend dat ze een stap opzij zet als kopvrouw van N-VA Gent en dat Anneleen Van Bossuyt de lijsttrekster wordt bij de Gentse gemeenteraadsverkiezingen.

Reden daarvoor was de periode van onrust binnen de Gentse N-VA. Daar kreeg N-VA-kopstuk Siegfried Bracke de voorlaatste plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar die ging niet akkoord en dreigde ermee op te stappen.

De nationale partijleiding stelde een bemiddelaar aan om de vrede te bewaren. Sleurs benaderde Van Bossuyt om de impasse over de lijstvorming bij N-VA Gent uiteindelijk te doorbreken. "Politiek is een zaak van mensen, personen en karakters. En karakters kunnen botsen", zei Sleurs daar toen over.

Plaatsen bekend

Het was tot vandaag onduidelijk of Bracke nog op de lijst ging staan en op welke plaats precies. Nu blijkt dat Bracke de 27ste plaats krijgt. In totaal zijn er 53 plaatsen. Elke Sleurs wordt lijstduwer.

Ik heb gezegd dat ik ter beschikking stond van de partij en ik sta nog steeds ter beschikking. Ik sta nu op plaats 27: pal in het midden, tussen de mensen, 26 kandidaten voor mij en 26 na mij. We zullen wel zien wat we vanop die plaats kunnen doen.

