Gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) stopt met politiek. Dat bevestigt hij na een tweet waarin hij zijn ontslag uit de gentse gemeenteraad had aangekondigd. Bracke werd op 26 mei niet herverkozen voor de Kamer, waar hij tijdens de vorige legislatuur voorzitter was. Bracke is een voormalig VRT-journalist, die zich 2010 politiek engageerde voor N-VA.

"Dit is de moeilijkste beslissing van mijn leven geweest, maar ik neem ze met veel overtuiging." Met die woorden kondigde Siegfried Bracke op 4 mei 2010 aan dat hij met onmiddellijke ingang de VRT verliet en de Oost-Vlaamse Kamerlijst van de N-VA bij de federale verkiezingen een maand later zou trekken. Het was de start van een politieke carrière die vandaag/vrijdag wordt afgesloten met het vertrek uit de Gentse gemeenteraad.