Senaat en Kamer zeggen krantenabonnementen op

In de leeszalen van het federaal parlement ligt voortaan niets meer om te lezen. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.De Kamer en de Senaat hebben in alle stilte hun krantenabonnementen opgezegd.

Tot nu toe konden daar alle Belgische en ook heel wat internationale kranten geraadpleegd worden. Volgens Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) gaat het om een besparing van net geen 10.000 euro. Ter vergelijking: dat komt ongeveer overeen met één netto maandwedde van Bracke zelf.

De maatregel werd voorgesteld door het dagelijks bestuur en is goedgekeurd door de verschillende fractieleiders. De parlementsleden kunnen de kranten wel nog online lezen, via Gopress.be.