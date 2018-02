Schauvliege wil weten wie kachel heeft

Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) wil in kaart brengen, hoeveel kachels er in Vlaanderen staan, om zo een zicht te krijgen op hoeveel fijnstof die uitstoten. Ze denkt er bijvoorbeeld aan mensen te laten aangeven hoeveel kachels er in een woning staan, bij de aankoop van een huis. Dat zei Schauvliege vandaag in het Vlaams parlement.

“Een van de mogelijke instrumenten is dat er een vrijgave is van de verkoopscijfers, dat er ook een verplichte registratie is bij verkoop. Of bijvoorbeeld via de woningpass zouden we dat ook kunnen opnemen, zodat je weet, als je een woning koopt, wat er in die woning aanwezig is”, zei Schauvliege.

Premie

“Sowieso zal het nog een tijd duren vooraleer we alle kachels in kaart zijn gebracht, want tot hiertoe hebben we dat niet. Vandaar dat er gewerkt wordt met een premie voor wie een oude kachel omruilt voor een performanter toestel dat voldoet aan de streng normen, zoals die opgelegd zijn door het Koninklijk Besluit. Dat stelt ons ook in staat om één en ander beter in kaart te brengen.