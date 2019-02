Schauvliege na uitschuiver: “Geen rechtstreeks contact met Staatsveiligheid”

Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) neemt haar woorden terug naar een opmerkelijke speech afgelopen weekend. Op een bijeenkomst zei ze dat Staatsveiligheid haar had verteld dat de klimaatprotesten een complot waren tegen haar. Op radiozender Joe zegt ze nu dat dat niet klopte en ze excuseert zich.

“Ik heb geen rechtstreeks contact gehad met Staatsveiligheid”, zegt Schauvliege aan Sven Ornelis. “Ik heb daar een fout gemaakt.”

Schauvliege zegt dat ze dat deed in een opwelling, omwille van de moeilijke dagen die ze achter de rug heeft. “De voorbije week heb ik heel veel bagger over mij heen gekregen op sociale media, via sms of mail. Ik heb ook heel weinig geslapen, en heb me laten meesleuren in de emotie.”

Bekijk hier haar speech: