"'Samen' stond politiek debat in de weg"

Volgens Antwerps Groen-kopman Wouter Van Besien staat de breuk van ‘Samen’ een coalitie tussen sp.a en Groen niet in de weg. “’Samen’ , maar de ambitie blijft dezelfde: een linkse coalitie in Antwerpen”, vertelt hij in de studio van VTM NIEUWS.

“De reden waarom we met ‘Samen’ gestopt zijn, is dezelfde reden als we ermee begonnen zijn”, stak Van Besien van wal. “De bedoeling was om het politiek debat in Antwerpen in handen te nemen en onze thema’s bovenaan de agenda te zetten. En ‘Samen’ stond dat debat nu net in de weg. Het ging niet meer over thema’s, maar over personen en schandalen. Als je ziet dat de doelstelling van de samenwerking die samenwerking net in de weg staat, moet je je conclusies trekken.”

De breuk van ‘Samen’ heeft voor heel wat wantrouwen gezorgd tussen Groen en sp.a in Antwerpen, maar toch blijft de ambitie volgens Van Besien dezelfde bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Wij willen een progressief beleid voor Antwerpen. En daar zullen we partners voor nodig hebben. Sp.a blijft de partner bij uitstek. We hebben de PvDA nooit uitgesloten als partner, maar laat het ons nu hebben over de inhoud van het debat."

Praktijktests

Van Besien belooft ook praktijktests op de woningmarkt in te voeren als zijn partij verkozen wordt. “Het is onmogelijk dat mensen gediscrimineerd worden op basis van een handicap of een vreemde achternaam”, aldus de Antwerpse Groen-kopman. “Dat soort discriminatie moet eruit, en daarom gaan we praktijktests invoeren om iedereen gelijke kansen te bieden op de woningmarkt.”