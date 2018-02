Safai: "Ik hoor hier zelfde praat als in talibanscholen"

De Belgisch-Iraanse vrouwenrechtenactiviste Darya Safai (N-VA) waarschuwt in de krant De Zondag voor de opmars van het islamisme. “Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen”, zegt ze. N-VA zal haar bij de verkiezingen volgend jaar uitspelen op de Vlaams-Brabantse lijst.

Safai vluchtte van Iran naar ons land en kwam zo in Wemmel terecht. In de krant De Zondag is ze kritisch over haar geboorteland. “Op school kregen meisjes te horen dat ze minderwaardig zijn. Wij werden bang gemaakt. Wie een lokje haar toont aan een man, gaat naar de hel. Ik snakte naar vrijheid en dat had je niet als vrouw.”

“Opmars is gevaarlijk”

Vorig jaar waarschuwde de vrouwenrechtenactiviste nog voor de islam in ons land. In de Zondag benadrukt ze dat ze zeker geen angst wil zaaien. “In België zal geen revolutie plaatsvinden zoals in Iran. Maar je ziet wel een sluimerende opmars van islamisme. En dat is gevaarlijk.”

Islamleerkrachten

Zo vertelt Safai dat ze die opmars vooral ziet in de grote steden. “Of in het onderwijs”, gaat Safai verder. “Ik hoor in Vlaamse scholen dezelfde praat als in talibanscholen. Zo praten islamleerkrachten meisjes een hoofddoek aan. Als ze die dan niet dragen, dan dagen ze mannen uit.”

“Hoofddoek is belediging”

Een hoofddoek ziet Safai als pure discriminatie. “Je kan een werkgever toch niet verplichten om iemand met een hoofddoek aan te nemen? Die vrouwen hoeven dat niet te dragen. Wie een hoofddoek draagt, beledigt de mannen, maar ook zichzelf", klinkt het scherp.

