Rutten: "Zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken"

"We zullen nooit met Vlaams Belang samenwerken". Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zondagavond gezegd in haar verkiezingstoespraak. "Wij zullen nooit met hen samenwerken omdat onze waarden haaks staan op elkaar", aldus Rutten.

De forse verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang verleidde een aantal Open Vld'ers, onder wie Kamerlid Luk Van Biesen, om het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang in vraag te stellen. Maar partijvoorzitster Gwendolyn Rutten zet de puntjes op de i. Haar partij zal nooit samenwerken met het Vlaams Belang. "Wij moeten respect hebben voor de uitslag. Maar we zullen nooit samenwerken met het Vlaams Belang".

"We zullen nooit met hen samenwerken omdat onze waarden haaks staan op elkaar", aldus Rutten. "We zullen blijven vechten voor een land dat werkt. De belangrijkste taak is dat we stap voor stap mensen opnieuw laten geloven in de politiek, dat we vertrouwen herwinnen. We moeten dat doen vanuit de liberale waarden die we meer dan ooit zullen verdedigen", aldus Rutten.

"We zijn en blijven een partij die gelooft in optimisme, hoop en samenwerking".