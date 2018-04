Rutten wil 50% vrouwen in regering

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten wil dat er evenveel vrouwen als mannen in de volgende regering zitten. Dat heeft ze gezegd in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters, het online debatprogramma van VTM NIEUWS.

"Ik wil graag in de volgende regering, in 2019, dat er de helft mannen en de helft vrouwen zitten", zegt Rutten. "Ik denk dat alle partijen dat zouden moeten onderschrijven. Tegen dan is het al 2019."

Waarom een liberale partijvoorzitster quota wil voor vrouwen in de regering? "Dat is gewoon de weerspiegeling van de samenleving. Dat is een engagement dat iedereen moet nemen, wij doen het alvast."

Rutten haalde in haar nieuwjaarstoespraak al aan dat het politieke wereldje "toch een beetje een mannenbastion" blijft. "Ik ben trots op de vrouw die bijna in haar eentje zorgt voor het genderevenwicht in de federale regering", zei ze toen over Open Vld-minister Maggie De Block.

Trudeau

"Het is zoals de liberale eerste minister van Canada, Justin Trudeau, zegt: 'We leven in 2018, het is maar de normaalste zaak van de wereld'."

Zo is de regering die Trudeau heeft samengesteld helemaal in evenwicht als het gaat over gendergelijkheid: er werken evenveel mannen als vrouwen. In een interview stelde een journalist de vraag waarom dat zo belangrijk is voor hem. "Omdat het 2015 is", antwoordde hij simpelweg.

