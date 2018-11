Rutten: “Vlaams Belang zorgt voor rassenhaat, PVDA voor klassenhaat"

"Vlaams Belang zorgt voor klassenhaat, PVDA voor rassenhaat." Dat heeft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten vanmiddag gezegd in de studio van VTM NIEUWS. Rutten reageert daarmee op nieuws dat de extreemlinkse partij PVDA ook in het gemeentebestuur van Zelzate zal zetelen, een primeur in ons land.

"Het kan best zijn dat er in het lokale programma geen extreme ideeën zitten, maar het is net als bij Vlaams Belang een principekwestie", vindt Rutten. "Ook door met extreemlinks te besturen, wordt het cordon sanitaire opgeheven."

Geen haat, maar verbinding

"Beide partijen voeren een haatdiscours en steken de schuld altijd op iemand anders", zegt Rutten nog. Haar partij pleit voor verbinding. "We werken samen met links en rechts, maar niet samen met extremen."