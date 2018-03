Rutten fluit Gatz terug over reclame

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten fluit haar partijgenoot en Vlaams minister van Media Sven Gatz terug over het doorspoelen van reclame. Gatz zei in De Morgen en Het Laatste Nieuws dat hij dat wil verbieden. “Nee, verbieden gaan we écht niet doen”, zegt Rutten nu.

"Ik begrijp dat de kijker zijn favoriete programma's liefst zonder reclame ziet, maar dat gaat gewoon niet", zegt Gatz. "Zonder reclame zijn die programma's er binnen vijf jaar niet meer. Als de zenders en de distributeurs er onder elkaar niet uit raken, zal ik die niet-doorspoelbare reclame via decretale weg op leggen. "

“Nee, verbieden gaan we echt niet doen. Ook als je tv kijkt, mag je je goesting doen”, reageert Rutten in een tweet. “Verandering en vernieuwing vinden altijd hun weg. Daar kan geen verbod tegenop.”

Gatz zegt ondertussen dat hij “dit voorjaar” nog zal samenzitten met de televisiesector over het probleem van uitgesteld kijken en verminderde inkomsten.

"Goeie programma's van eigen bodem"

Een oplossing is belangrijk, vooral voor de financiering van programma's van eigen bodem, zegt de minister nog. "We hebben in Vlaanderen zoals iedereen weet hele goede programma's van eigen bodem, waar we massaal graag naar kijken. Die programma's kunnen worden gemaakt door onder meer reclame-inkomsten die zenders ontvangen. Als we allemaal reclame blijven doorspoelen, komen die middelen onder druk te staan, en zullen we met andere woorden die kwalitatieve programma's van eigen bodem niet meer kunnen maken", zegt hij.

De minister benadrukt dat het belangrijk is om met "de hele sector" naar een systeem te evolueren waarbij reclame niet constant kan worden doorgespoeld.

