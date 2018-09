Rutten en Francken clashen over transmigranten

Afgelopen weekend ontkende hij het nog, maar staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat nu toch onderzoeken of er vorige week geen illegalen met een strafblad vrijgelaten werden uit gesloten centra. Dat heeft hij gezegd in De Ochtend op Radio 1. Gwendolyn Rutten, de voorzitter van regeringspartij Open Vld, reageert scherp. ”Normaal gezien zit je eerst samen met je administratie en zorg je ervoor dat er geen criminelen worden vrijgelaten. Niet nadien. Dit is één grote puinhoop”, klinkt het.

Volgens de Mediahuis-kranten zaten er onder de mensen die vorige week vrijgelaten werden uit gesloten centra ook mensen met criminele feiten op hun kerfstok. Vanochtend om 8.30 uur vergadert staatssecretaris Francken met zijn administratie en zal hij horen of die informatie klopt. Afgelopen weekend ontkende hij nog dat er onder de vrijgelaten sans-papiers ook ex-gedetineerden zijn.

Teruggestuurd

“Dat was de informatie die ik toen had. Ik zal straks met mijn administratie samenzitten, maar ik neem aan dat (de berichtgeving, red.) klopt”, zegt Francken. Hij wil onder meer weten of het gaat om personen uit bijvoorbeeld Eritrea of Syrië, die sowieso vrijgelaten hadden moeten worden omdat ze niet naar hun eigen land teruggestuurd kunnen worden, of anderen. Maar hoe dan ook, zegt Francken, “weet mijn administratie wel dat het een prioriteit is om criminelen uit te wijzen”

Als er inderdaad zulke “criminelen” zijn vrijgelaten, zal Francken zijn administratie de instructie geven dat dit niet meer mag gebeuren. “Criminelen mogen we niet vrijlaten. Als het klopt, zal het sowieso bij een eenmalig feit blijven”, aldus Francken.

Wat volgens hem ook een eenmalig feit was, is dat er in de gesloten centra plaats moest worden vrijgemaakt voor opgepakte transmigranten. “Dat is per definitie zo, want die mensen zitten daar nu niet meer.”

“Wereld op zijn kop”

In haar reactie op het nieuws van de vrijgelaten ex-gedetineerden zegt Gwendolyn Rutten, de voorzitter van regeringspartij Open Vld, dat het hele verhaal “de wereld op zijn kop” is. “Normaal gezien zit je eerst samen met je administratie en zorg je ervoor dat er geen criminelen worden vrijgelaten. Niet nadien.”

Rutten roept haar coalitiepartners N-VA en CD&V op om geen politieke spelletjes te spelen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen. Het zijn met name CD&V-burgemeesters die beslisten om de snelwegparkings op hun grondgebied te sluiten. Dat leidt tot ronduit gevaarlijke situaties, aldus Rutten: “Stop met dit pingpongspel heen en weer, dit probleem verdient meer ernst en serieux. Men wil de hete patat naar elkaar doorschuiven. Ze rollen hard met de spierballen naar elkaar. Het resultaat is één grote puinhoop en illegalen die vrij rondlopen. Gebruik jullie gezond verstand. Ga samen zitten en los dit op.”