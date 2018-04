Rutten: "De Backer kan kingmaker zijn"

"Laat anderen in Antwerpen maar ruziemaken, wij zijn met de inhoud bezig", zegt Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten in 'De Meulemeester in Debat: De Burgmeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. "Philippe De Backer (Open Vld) kan er misschien voor zorgen dat na de verkiezingen die ruziemakers met elkaar kunnen praten én werken."

Na de hele hetze over de ultraorthodoxe jood Aron Berger, die heel even op de Antwerpse CD&V-lijst stond, is het duidelijk: voor de lokale verkiezingen in Antwerpen wordt hard gevochten.

De Backer houdt zich ver van alle ruzies en dat lijkt te lonen: hij haalt er zeven procent in de laatste peiling. "Hij werkt keihard, hij steekt de handen uit de mouwen, met zijn voeten op de grond. Je ziet op basis van de peiling dat hij wel eens de kingmaker zou kunnen zijn."

"Laat de anderen maar ruzie maken en met zichzelf bezig zijn, wij zijn daar met Antwerpen zelf bezig", zegt Rutten. "We zijn de partij die naar oplossingen zoekt, die zich niet verliest in polarisatie, die met heel concrete maatregelen komt én die ook de binding kan vormen."

Bindmiddel

Dat N-VA en Groen nu al zeggen dat ze nooit met elkaar willen besturen, lijkt Rutten niet verstandig. "Ieder zijn eigen stijl, maar ik weet niet of dat zo verstandig is om daar zo veel uitspraken over te doen", zegt ze aan VTM NIEUWS.

Zo haalt Rutten het voorbeeld van Mechelen aan, waar Open Vld-burgemeester Bart Somers zowel met Groen als met N-VA bestuurt. "Je hebt er liberalen nodig met gezond verstand om de ruwe kanten van beide partijen er af te vijlen. Wij zijn daar het bindmiddel."

Ruziemakers laten praten

"Als ik dan naar Antwerpen kijk, zie ik hetzelfde. Je ziet dat hij in het midden van het bed zal liggen en die er misschien ook voor zal zorgen dat na de verkiezingen die kemphanen, die ruziemakers met elkaar kunnen praten én werken."

Meer weten?

