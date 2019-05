Didier Reynders (MR) heeft een opmerkelijke passage gemaakt in een verkiezingsprogramma op RTL info. Als hij bij een werkloze moeder op bezoek gaat en samen met haar gaat winkelen, vertelt hij haar dat hij 11.000 euro per maand verdiend. De vrouw, die moet rondkomen met minder dan 1.500 euro, is verbaasd en kan enkel een zucht uitbrengen. Als ze hem vraagt of hij dat loon waard is, antwoordt de minister van Buitenlandse Zaken dat hij vindt van wel.