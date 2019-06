Reynders en Vande Lanotte stoppen ermee

De opdracht van informateurs Didier Reynders (MR) en Johan Vande Lanotte (sp.a) zal maandag stoppen. Dat werd bevestigd aan VTM NIEUWS.

“Het stopt maandag.” Dan moeten Reynders en Vande Lanotte bij de koning verslag uitbrengen van hun informatieronde. Daar zullen ze aangeven dat ze er niet uitraken, zo bevestigt een goedgeplaatste bron. De informateurs geven hun opdracht dan terug.

Reynders en Vande Lanotte kregen van de koning de opdracht om het speelveld te verkennen en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een nieuwe federale regering. Maar na de verkiezingen van 26 mei liggen de kaarten bijzonder moeilijk. In Vlaanderen was er een ruk naar rechts met grote winst voor het Vlaams Belang, terwijl Wallonië overwegend links stemde. PS en N-VA kwamen als grootste partijen uit de bus in de twee landsdelen, maar zij staan diametraal tegenover elkaar in hun toekomstvisie voor het land.

Op zeker moment zullen die partijen elkaar niettemin in de ogen moeten kijken. Maar Vande Lanotte en Reynders zijn er tot nu toe niet in geslaagd om dat scenario dichterbij te brengen. N-VA wil wel praten met de PS, maar dan moet een grote staatshervorming richting confederalisme op tafel komen. De partij van Elio Di Rupo gaf intussen aan elk gesprek met N-VA te weigeren. De federale impasse is daardoor compleet. Dat heeft ook gevolgen voor de regionale formaties, want daar wordt afwachtend gekeken naar het federale niveau.

De opdracht van de Reynders en Vande Lanotte startte op 30 mei. Een week later werd al een tussentijds verslag gegeven aan de koning. Vorige week maandag werd de opdracht nog verlengd tot 1 juli, volgende week. Daar eindigt naar alle verwachting het parcours van de informateurs.