Regeringspartners kibbelen op sociale media

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert op zijn Facebookpagina op de heisa rond staatssecretaris Theo Francken. Dat doet hij met een foto van een kameelachtige met als boodschap: “Ik heb hier eens rondgevraagd of Theo zou moeten opstappen… Even later tweette CD&V-voorzitter Beke de niet mis te verstane boodschap: “When they go low, we go high”. Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo is niet te spreken over het gekibbel op sociale media.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen na de onthullingen over uitwijzingen van Soedanezen die in hun thuisland mogelijk gefolterd worden.

Zaak gesloten

CD&V-collega Wouter Beke stuurde gisteren nog aan op het ontslag van Francken. N-VA-partijvoorzitter De Wever had daar nog niet op gereageerd, tot nu. Op zijn Facebookpagina postte hij vanuit Marokko een foto van een kameelachtige met als boodschap “Ik heb hier eens rondgevraagd of Theo zou moeten opstappen...” Even later voegde hij er nog laconiek aan toe ”... en de karavaan trekt verder.” Wat De Wever betreft is de zaak dus gesloten.

“When they go low, we go high”

Beke postte enkele uren later een tweet met een GIF met daarin zijn voornemen voor 2018. “When they go low, we go high”, een duidelijk antwoord op de foto van De Wever. Ook Open-Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten liet de kans niet liggen om op de foto van De Wever te reageren. “De trots is niet blind voor eigen gebreken, maar de hoogmoed is dat wel”, klinkt het.

Mijn voornemen voor 2018. pic.twitter.com/WQsjHdNR3t — Wouter Beke (@wbeke) 30 december 2017

"Doorsnee vereniging met meer sérieux bestuurd" Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo is niet te spreken over het gekibbel op sociale media. “Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd. Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten”, klinkt het.

De partijvoorzitters (!) aan het werk...

Een doorsnee vereniging wordt met meer sérieux bestuurd.

Ik ben pro sociale media maar niet om regeringscrisis te beslechten. pic.twitter.com/PrrVMmpYUj — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 30 december 2017

Politicoloog: “Kinderachtige spelletjes” “Ik kan me inbeelden dat heel wat mensen zich afvragen waar die politici nu mee bezig zijn”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca aan VTM NIEUWS. “Ze moeten oplossingen vinden voor heel wat belangrijke problemen en dan zie je ze op sociale media kibbelen. Eigenlijk spelen ze kinderachtige spelletjes, wat zorgt voor een slecht imago voor de politiek. Op den duur gaan mensen politici niet meer au sérieux nemen”, besluit Bouteca.