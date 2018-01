Regeringscrisis ook in buitenlandse pers

De regeringscrisis na de Soedankwestie wordt ook in de buitenlandse pers gevolgd. Onder meer in Groot-Brittannië en Nederland schrijven kranten over staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die onder vuur ligt.

De Nederlandse openbare omroep NOS meldt dat “Kabinetscrisis dreigt in België”. Ze schreef het artikel na het ultimatum van Bart De Wever. Die vertelde gisteren aan VTM NIEUWS dat hij de stekker uit de regering zal trekken als Francken moet opstappen.

“Belgische regering op instorten door schandaal over Soedanese migranten”, kopt The Guardian. De Britse krant opent het artikel met de zware reactie van premier Charles Michel (MR). Die zegt dat hij zijn agenda niet laat dicteren. “Niet door de oppositie, maar ook niet door de meerderheidspartij”, zei hij vanmorgen op de Franstalige radiozender Bel RTL.

De positie van Francken staat al enkele weken ter discussie, sinds de getuigenissen van de Soedanezen. De staatssecretaris zou ook gelogen hebben over nog geplande uitwijzingen. Verschillende politici suggereerden al dat Francken ontslag moet nemen.

Bekijk ook: