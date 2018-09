Regering stelt beursgang Belfius uit, ook gevolgen voor Arco-deal

De federale regering stelt de beursgang van Belfius uit. De tijd is nog niet rijp, zegt premier Charles Michel. Het kernkabinet boog zich vanmiddag over die beursgang. De beslissing om de beursgang uit te stellen, heeft ook gevolgen voor de Arco-deal.

De regering besliste deze zomer dat tot 30 procent van de aandelen van Belfius naar de beurs zouden worden gebracht. Die operatie is politiek gekoppeld aan de vergoeding van de gedupeerde Arco-coöperanten, die CD&V nauw aan het hart ligt. Daarvoor wordt een enveloppe van 600 miljoen euro voorzien waarmee tot 40 procent van de oorspronkelijke inleg wordt vergoed. Dat fonds wordt gestijfd door bijdragen van Belfius, beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang.

De laatste weken sijpelden berichten door dat het klimaat om Belfius naar de beurs te brengen, vandaag niet ideaal is. Daarbij wordt verwezen naar de marktomstandigheden, met de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en de crisis rond de Turkse lira. Een recente raming gaf aan dat Belfius op 5 tot 7 miljard euro wordt geraamd, terwijl dat enkele maanden geleden nog 6 tot 8 miljard euro was. Dat is wel nog altijd meer dan de 4 miljard euro die indertijd is betaald voor Belfius.

De raad van bestuur koppelde vorige week nog voorwaarden aan de beursgang. Hij wil dat Europa eerst wordt geconsulteerd over de vergoeding van de Arco-coöperanten. In De Zevende Dag erkende CD&V-vicepremier Kris Peeters zondag dat indien de beursgang van Belfius niet voor meteen is, er ook vertraging op de Arco-deal zal zitten.

Eerder wou een regeringsbron nog niet op de beslissing vooruitlopen en had gezegd dat die afhangt van het advies van de experten. Maar volgens De Standaard adviseerde de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij ook om de operatie on hold te zetten.