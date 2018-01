"Regering met Francken, anders zonder N-VA"

Als de meerderheidspartijen aansturen op het ontslag van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), dan zal de partij N-VA uit de regering stappen. Dat zegt partijvoorzitter Bart De Wever aan VTM NIEUWS. "Ik sta achter Francken en laat hem niet vallen. In geen geval."

De afgelopen weken was er heel wat commotie rond de figuur Theo Francken vanwege de Soedankwestie. CD&V-voorzitter Wouter Beke liet al weten dat hij twijfelde aan de geloofwaardigheid van de staatssecretaris en ook Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zei vandaag in de VTM NIEUWS-studio dat “Francken eens in de spiegel moet kijken”.

Maar wat voorzitter Bart De Wever betreft, staat de positie van Francken niet ter discussie, ook niet als uit onderzoek zou blijken dat de Soedanezen toch mishandeld werden. “Ik twijfel niet aan Theo Francken. Vandaag niet, morgen niet en ook overmorgen niet”, zegt De Wever daarover aan VTM NIEUWS.

Moesten de regeringspartijen tóch aansturen op het ontslag van Francken, is het voor Bart De Wever een uitgemaakte zaak. Het is een regering met Theo Francken, anders een regering zonder N-VA. “Als men aan Theo Francken vraagt om ontslag te nemen, dan zal de N-VA zich terugtrekken uit de regering. Daarover wil ik heel duidelijk zijn. Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval.”

In rug geschoten

Volgens de partijvoorzitter heeft Francken de wet toegepast, geen eenvoudige klus in een zeer moeilijke bevoegdheid. “Ook menselijk is dat een moeilijke bevoegdheid. Maar iemand moet het doen en moet het durven doen. Als je dan gewoon je job doet en in de rug geschoten wordt door je eigen meerderheid, zonder dat duidelijk is of je een fout hebt gemaakt, dat kan niet. Het is genoeg geweest. ”

Daarnaast verdedigt De Wever ook het beleid van Francken. "Als ze morgen zeggen dat we niemand meer mogen terugsturen naar een land waar het slechter is dan hier, en waar je potentieel wel eens slecht behandeld zou kunnen worden, dan kan je niemand meer terugsturen en dan heb je de facto open grenzen. En dan zullen wij het enige land in Europa zijn in die situatie. Alle andere landen sturen Soedanezen ook terug."

“Dat ze mij bellen”

Tot slot vindt De Wever dat de partijvoorzitters hem maar gewoon moeten bellen als ze een probleem hebben met Francken, in plaats van hun zegje te doen in de media. “Ze hebben mijn telefoonnummer. Als ze écht een probleem hebben, dan kunnen ze mij bellen. Maar als het alleen is om een opinie in de media te uiten, dan boeit het mij niet meer. Het is genoeg geweest.”

