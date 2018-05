Regering jaagt op illegaal zwartwerk

De sociale inspectiediensten zullen binnenkort samen met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) op stap gaan bij controles van handelszaken. Op die manier wil de regering sneller illegalen kunnen oppakken die aan zwartwerk doen.

“De sociale inspectie kan op dit moment handelszaken sluiten waar problemen worden vastgesteld, maar als er illegalen worden aangetroffen, kunnen de inspecteurs vanaf nu de DVZ waarschuwen”, legt staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) uit aan VTM NIEUWS.

En ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is gewonnen voor het idee, want er is volgens hem een probleem. “Er worden nu per dag drie illegalen betrapt op zwartwerk, en dat is maar het topje van ijsberg”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Er moet daarom beter worden samengewerkt, zodat die effectief kunnen worden aangepakt en het land kunnen worden uitgezet.