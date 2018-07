Regering-Bourgeois bereikt akkoord over afvalplan

De Vlaamse regering is erin geslaagd een akkoord te bereiken over het veelbesproken afvalplan. Ook over het twistpunt van het statiegeld op blik en plastic flessen is een compromis bereikt. Er komen proefprojecten en indien de industrie haar doelstellingen niet haalt, komt er een algemene invoering van statiegeld in 2023.

Het verpakkingsplan of afvalplan van minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) stond officieel niet op de agenda van de 'superministerraad', maar onder druk van N-VA en Open Vld werd het toch besproken. Er is volgens betrouwbare bronnen finaal een akkoord bereikt over een "ambitieus afvalplan" met een ruim pakket aan maatregelen, gaande van een verbod op het gebruik van plastic zakjes, het verplichte gebruik van herbruikbare bekers op evenementen, scherpe doelstellingen voor de industrie, enzovoort.

Wat de invoering van het statiegeld op blikjes en plastic flessen betreft, is een compromis bereikt. Ter herinnering: CD&V was voor de invoering van statiegeld, N-VA en Open Vld zagen het niet als dé oplossing voor het zwerfvuilprobleem. Er is afgesproken dat er eerst enkele proefprojecten met een soort beloningssysteem komen, een beetje naar het voorbeeld van Brussel en Wallonië. En indien de industrie haar doelstellingen niet zou halen, komt er een veralgemeende invoering van het statiegeld in 2023.