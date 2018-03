Regering beslist: kerncentrales dicht in 2025

De regering heeft een akkoord bereikt over het Energiepact en de zware beroepen. Dat hebben premier Michel en zijn ministers vandaag op een persconferentie voorgesteld. De regering houdt nog steeds vast aan een kernuitstap in 2025 en zal nieuwe windmolenparken in de Noordzee bouwen.

Voor het energiepact houdt de regering vast aan vier criteria, zegt Michel. Zo moet er bevoorradingszekerheid zijn, moet er rekening gehouden worden met het klimaatakkoord van Parijs, de koopkracht van onze gezinnen en de competitiviteit van onze bedrijven.

(Lees verder onder de tweet)

Kerncentrales dicht

Een heikel punt was de sluiting van de kerncentrales. N-VA was daar niet langer voorstander van, omdat ze vreesde dat dat te snel was en de energie daardoor duurder zou worden.

Monitoring

Om dat te voorkomen, komt er een energienorm, die ervoor moet zorgen dat de prijs van energie in ons land op ongeveer dezelfde hoogte blijft als die van onze buurlanden.

Een monitoringcomité moet in de gaten houden of alles volgens de regels verloopt en zal erop toekijken dat er met de vier criteria niets foutloopt.

Pensioenen

Daarnaast lag ook het thema van de 'zware beroepen' op tafel. Die maakt deel uit van de pensioenhervorming. Wie een zwaar beroep heeft, mag namelijk vroeger op pensioen of krijgt een hogere uitkering.

De regering heeft nu beslist dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) onderhandelingen mag opstarten met de sociale partners. Daarin zal beslist worden welke beroepen als 'zwaar' zullen worden bestempeld. Zijn intentie was alvast duidelijk: "We willen het oude systeem volledig vervangen door een nieuw."