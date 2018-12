Regering in beroep tegen verplichting om IS-moeders terug te halen

De Belgische regering gaat in beroep tegen de beslissing van de rechter om twee Belgische IS-vrouwen in een Syrisch vluchtelingenkamp terug te halen naar ons land. Dat heeft minister Maggie De Block (Open Vld) gezegd in de studio van VTM NIEUWS. "Bij de kinderen moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen", zegt ze. "De moeders, dat is een andere zaak."

"Ik denk dat ons land zeker in beroep moet gaan tegen de beslissing van de rechter", zegt De Block. "We moeten wel een onderscheid maken tussen de kinderen, die er niet voor kiezen om in dergelijke omstandigheden geboren te worden, en de moeders. Vier van de zes kinderen zijn Belgische kinderen, die hier ook grootouders hebben. Een van de kinderen is bovendien erg ziek. Daar moeten we onze verantwoordelijkheden opnemen."

"De moeders, dat is een andere zaak", vindt de minister. "Die zijn hier veroordeeld, die hebben hier actief meegewerkt aan het voorbereiden van terroristische aanslagen. Ik denk dat we daar de risico's zeer goed moeten inschatten en daar zeker niet te gewillig op ingaan."

Herbekijk hier het volledige studiogesprek met De Block: