Recordopbrengst in strijd tegen sociale fraude

Afgelopen jaar is een recordopbrengst van 266 miljoen euro binnengehaald in de strijd tegen sociale fraude. Dat maakt staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) bekend in de studio van VTM NIEUWS. "Op drie jaar tijd werden de opbrengsten verdubbeld van zo’n 130 naar 260 miljoen euro", legt De Backer uit.

Een jaar daarvoor, in 2016, bedroeg die opbrengst nog 194 miljoen euro. Dat is vorig jaar dus opgelopen tot maar liefst 266 miljoen euro, een recordopbrengst. Daarnaast werden ook 78 miljoen euro aan lonen voor werknemers geregulariseerd.

"De grootste stijging van de opbrengst zit bij de sociale bijdragefraude en bij de uitkeringsfraude. Wie bijvoorbeeld een ziekte-uitkering krijgt, omdat hij in ziekteverlof is, maar intussen betrapt wordt op zwartwerk, pleegt dubbele sociale fraude", zegt De Backer. "Voor het eerst werden ook de inspanningen van de mutualiteiten in kaart gebracht, die vorig jaar maar liefst 19 miljoen euro onterechte ziekte-uitkeringen teruggevorderd hebben."

Plannen voor 2018

De Backer wil op hetzelfde elan verder gaan in 2018, maar wil nog een tandje bijsteken met extra controles op handelszaken van twijfelachtige allooi in grootsteden als Antwerpen, Charleroi en Brussel. “Minstens 200 controles op louche handelszaken zullen uitgevoerd worden. Het zijn die winkels van twijfelachtige allooi waar de prijzen een pak lager liggen dan elders en waar het personeelsverloop achter de kassa en de toonbank groot is."

