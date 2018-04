Rabbijn wil op Antwerpse CD&V-lijst

Hij is joods, knuffelbaar en maakte zich populair in ‘De Slimste Mens’. Met rabbijn Aaron Malinsky (52) haalt de Antwerpse CD&V wellicht een serieuze troefkaart binnen voor de lokale verkiezingen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Als theoloog en bestuurslid van de grootste joodse gemeenschap in Antwerpen zet Malinsky zich al jaren in voor de dialoog tussen joden, christenen en moslims. Verschillende partijen trokken aan zijn mouw, maar zijn keuze staat vast. “Ik wil me achter CD&V scharen. Of ik ook op de lijst ga staan, bekijken we nog.” Veel hangt af van de plaats die de partij hem gunt. “Ik wil dit graag doen, maar ik wil ook weten of ik verkozen kan raken.”

Eerst sp.a

In 2006 kwam de rabbijn op voor sp.a, maar raakte toen net niet verkozen. Zes jaar later had Patrick Janssens hem niet meer nodig. Waarom nu CD&V? “Omdat dat de enige partij is die de krijtlijnen van onze gemeenschap verdedigt. De liberalen doen dat minder, want zij zijn tegen onverdoofd slachten en de besnijdenis.”

Foto: Pieter-Jan Vanstockstraeten (Photo News in opdracht van HLN)