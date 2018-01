PVDA wil dit jaar overal doorbreken

"In oktober 2018 willen wij aan linkse zijde doorbreken", zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. "Ik ben vol zelfvertrouwen dat wij in 2018 die gemeentelijke doorbraak op verschillende plaatsen gaan waarmaken."

PVDA heeft op haar nieuwjaarsreceptie de ambities voor de gemeenteraadsverkiezingen gedeeld. De partij wil bij de lokale verkiezingen dit jaar doorbreken in alle Vlaamse steden. "We willen aan linkse zijde doorbreken", zegt Mertens in zijn nieuwjaarstoespraak.

Verjaardag Marx

Verder vieren Mertens en zijn partij dit jaar ook een verjaardag: die van de grondlegger van het communisme, Karl Marx. "Ja, wij zijn eigenzinnig links, met een eigentijds marxisme", zegt Mertens. "Marx was de eerste die erop wees dat het kapitalisme ook de natuur niet ontziet in zijn jacht op grondstoffen en verovering. Ten koste van onze planeet. En dat is actueler dan ooit. En natuurlijk schrikken premier Charles Michel (MR) en Bart De Wever (N-VA) daarvan, en roepen ze en praten ze maar over onze partij."

Maar daar trekt Mertens zich niet veel van aan en hij roept zijn achterban op dat ook niet te doen. "Laat ze maar roepen, wij vervolgen onze eigen weg, naar een andere samenleving, zonder uitbuiting van de mens door de mens, zonder plundering van grondstoffen en natuur. Dat is wie wij zijn."